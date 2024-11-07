Bilişimde Ortak Akıl Buluşması - Son Dakika
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Bilişimde Ortak Akıl Buluşması

TBD, 8-10 Kasım'da Antalya'da Türkiye ve KKTC için bilişimde stratejiler geliştirecek.

07.11.2024 11:17
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya'da düzenlenen ve yarın başlayacak etkinlikte, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bilişimde ortak akıl oluşturmasına yönelik değerlendirmeler yapılarak, stratejik başlıklar ele alınacak.

AA muhabirinin TBD'den aldığı bilgiye göre, "Kamu-BİB'27 (Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği) BİMY'31 (Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri) Bütünleşik Etkinliği" 8- 10 Kasım'da gerçekleştirilecek. Antalya'da yapılacak etkinlikte, Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sağlanması, kamu ile özel sektörün bir araya getirilmesi hedefleniyor. Etkinlikte, katılımcılar kamuda dijitalleşme, gelişmiş çözümler ve yeşil teknolojiler üzerine kapsamlı bilgi alışverişinde bulunacak.

Bu yıl "Yenilikçi ve Yeşil (Y2) Teknolojiler" ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, Yapay Zeka Politika ve Stratejileri, Yenilikçi/Yeşil Teknolojiler ve Güvenlik, Kapanış Özel Oturumu, Vizyon 2028 6'ncı Kamu ve Sektör Buluşması olmak üzere 4 oturum gerçekleşecek.

Kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, genç girişimciler ve bilişim paydaşları etkinlik boyunca çeşitli oturumlarda dijital dönüşüm ve sürdürülebilir teknolojiler üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaklar.

Yapay zeka tüm yönleriyle ele alınacak

"Yapay Zeka Politika ve Stratejileri" adlı oturumda, Türkiye'nin ikinci yüzyılına yön veren politika ve stratejiler, başta yapay zeka olmak üzere yenilikçi teknolojiler özelinde tüm dayanaklar göz önünde bulundurularak, insan, süreç, teknoloji, hukuk ve ekonomi boyutlarıyla ele alınacak.

"Yenilikçi/Yeşil Teknolojiler ve Güvenlik" oturumunda yeşil dönüşüme uygun yenilikçi teknolojilerin özgün olarak geliştirilmesine ve kritik altyapılarda kullanılmasına yönelik hususlar tartışılacak.

"Kapanış Özel Oturumu"nda, geleceği şekillendirme kapasitesi yüksek katma değere sahip yerli ve milli teknoloji, ürün, sistem, hizmet ve çözümlerin sunumu gerçekleştirilecek.

"Kamu ve Sektör Buluşması"nda ise Vizyon 2028 kapsamında yapılacak eylem planları, işbirlikleri ve stratejileri kamu üst yöneticileri tarafından paydaşlarla paylaşılacak ve ortak akıl oluşturulacak.

"Dünyada bilişime yön veren Türkiye için mücadele ediyoruz"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine, 53 yıldır ülkede bilişim ekosistemini geliştirmek, dünyayı takip eden değil, dünyada bilişime yön veren bilgi toplum temelli bir Türkiye oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Uzun yıllardır sayısız bilişim etkinlikleri, çalıştaylar, oturumlar, kamu ve özel sektör işbirlikleri, şuralar gerçekleştirdiklerini, çok özel raporlar hazırladıklarını vurgulayan Aktepe, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ikinci yüzyılına yön verecek politika ve stratejiler ile yenilikçi teknolojilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı etkinliğimizde, Türkiye'nin ve KKTC'nin bilişimde birliktelik sağlayacağı ortak akıl platformu oluşturacağız. Ülkemizin en değerli bilişim insanları, kamuda bilişime yön verenler ve bu alanda özel sektörün en önemli temsilcileri bir arada olacak."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, 10 Kasım, Antalya, Türkiye, Son Dakika

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