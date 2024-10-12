Bin Selman ve Macron’dan Gazze Tlaşı - Son Dakika
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Bin Selman ve Macron’dan Gazze Tlaşı

Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Macron ile Gazze ve Lübnan'daki saldırıları görüştü.

12.10.2024 05:46
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yayılan saldırıları sonucunda gerilen bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarıyla gerilimin tırmandığı bölgedeki son gelişmeler, gerginliğin azaltılması, güvenlik ve istikrara ulaşma çabaları masaya yatırıldı.

Kaynak: AA

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