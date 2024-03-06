Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır - Son Dakika
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Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır

Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı Türkiye\'nin geleceğinin teminatıdır

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti. Yıldırım, Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim'in ilçenin hizmetkarı olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın seçim öncesi makam paylaşmak üzere kurulan bir ittifak olmadığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin bekası ve birliği için kurulan bir ittifak olduğunu ifade etti. Ali Hadim ise Yıldırım'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, İzmir'de oyları artırarak Hamza Dağ'a da katkı sağlayacaklarını söyledi.

06.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:39
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Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu bildirdi.

AK Parti Ödemiş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yıldırım, Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim'in ilçenin hizmetkarı konumunda bulunduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın seçim öncesi makam paylaşmak üzere kurulan bir ittifak olmadığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin geleceği için, milletin birliği beraberliği ve terörle amansız mücadelenin yapılması için kurulan bir ittifaktır bu ittifak öyle seçimden önce bir araya gelip can ciğer kuzu sarması olup seçimden sonra birbirlerini en ağır şekilde eleştirenlerin kurduğu menfaat ortaklığı değildir, Türkiye'nin ortaklığı, Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır."

Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin laf üretmekte, kendilerinin ise iş yapmakta usta belirterek, "Ali Hadim'i yerelde iş başına geçireceğiz Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti olarak ve yola devam diyeceğiz." dedi.

Ali Hadim ise desteklerinden dolayı Yıldırım'a teşekkür ederek, "Söz verdim size, sayın Başbakanım başaracağız sizlerin sayesinde. İnşallah İzmir'de oyları artırarak Hamza Dağ kardeşimize de buradan katkı sağlayacağız. Cumhur İttifakı olarak buradan onun da size sözünü veriyorum." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekileri Yaşar Kırkpınar ile Mahmut Atilla Kaya'nın da katıldığı açılışın ardından Yıldırım, Ödemiş Öğretmenevinde meslek odaları başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır - Son Dakika

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