Bingöl'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, depremin saat 00.03'te yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.