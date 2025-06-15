Bingöl\'de 4 Büyüklüğünde Deprem

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.03'te Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6,99 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.