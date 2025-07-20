Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
E.Y'nin kullandığı 18 EC 610 plakalı otomobil, Yeşilova mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Otomobil Direğe Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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