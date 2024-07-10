Bingöl'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Bingöl\'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Bingöl kara yolunda seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıya maruz kalan otomobilde bulunan bir kişi, saldırının barışı sağlamak amacıyla araya girdiği iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak için yapıldığını belirtti. Olayla ilgili 3 şüpheliden biri tutuklandı.

10.07.2024 11:44
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Bingöl kara yolunda seyir halindeki otomobile, başka araçtan uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Hebun Fahrioğlu (32) ile Reşit Akyol (38) öldü, S.M. (38), eşi E.M. (37), çocukları E.M. (7) ve M.E.M. (11) yaralı kurtuldu. S.M. ifadesinde, "Allah rızası için, barıştırmak için girişimde bulundum. Hebun Fahrioğlu'nun ricası üzerine ailemle Diyarbakır'daki evimizden köylerine götürüldüm. Barışa vesile olması amacıyla araçlarına aldılar" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz'da akşam saatlerinde, Diyarbakır Bingöl kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen otomobilden, kimliği belirsiz kişiler, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda, otomobildeki S.M., eşi E.M., çocukları E.M. ve M.E.M. ile Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akyol ve Fahrioğlu'nun cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi.

'TARAFLARLA HUSUMETİM YOK'

Yaralı kurtulan S.M., ifadesinde, husumetli 2 ailenin barışı için yanına eşini ve çocuklarını da alıp, kırsal Başbuğ Mahallesi'ne gittiklerini ve dönüş yolunda olayın gerçekleştiğini belirterek, "Kara yolu ortasındaki ayırıcı alana kendimi ve çocuklarımı attım. Öyle kurtulduk. Taraflarla bir husumetim yok. Ben sadece Allah rızası için araya girmek istedim. Bölgede birçok kan davası ve kavga sonucu sorunlu olan aileleri barış heyeti olarak çıkarsız ve sadece Allah rızası için barıştırmak için girişimde bulundum. Olay günü de saldırıda öldürülen Hebun Fahrioğlu'nun ricası üzerine ailemle Diyarbakır'daki evimizden köylerine götürüldüm. Barışa vesile olması amacıyla araçlarına aldılar. Saldırganlar, olay anında hedef gözetmeksizin ara bulucu olan ben ve ailemi de öldürmek maksadıyla otomatik silahlarla saldırıda bulundular. 7 yaşındaki çocuğu öldürmeye kastedecek kadar canileşen katillerin bir an önce yakalanıp yüce Türk adaletine teslim edilmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Güvenlik nedeniyle isimleri belirtilmeyen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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