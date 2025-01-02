Bingöl'den 6 Tır İnsani Yardım Yola Çıktı - Son Dakika
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Bingöl'den 6 Tır İnsani Yardım Yola Çıktı

Bingöl\'den 6 Tır İnsani Yardım Yola Çıktı

İHH'nın düzenlediği kampanya kapsamında Bingöl'den Suriye, Filistin, Lübnan ve Sudan'a yardım gönderildi.

02.01.2025 00:17
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Bingöl'den insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, Suriye, Filistin, Lübnan ve Sudan'a uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla "Sizi Bekliyorlar" sloganıyla toplanan gıda ve giyim malzemelerinin ulaştırılması için Bingöl Belediyesi önünde tören düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bingöl Şube Başkanı Muhittin Gili, burada yaptığı konuşmada, tırlarda un, su, halı, giyim eşyası ve ekmek bulunduğunu söyledi.

Tırlardaki yardım malzemesinin ilk etapta Kilis'teki İHH Lojistik Merkezi'ne gönderileceğini, oradan da Suriye, Filistin, Lübnan ve Sudan gibi savaş bölgesindeki mağdurlara ulaştırılacağını belirten Gili, şunları kaydetti:

"İHH, kış çalışması kapsamında 'Sizi Bekliyorlar' sloganı ile bir kampanya başlatmıştır. Savaş mağduru bölgeler için biz de Bingöl'de İHH'nın çalışmasına destek vermek amacıyla bir çalışma başlattık. Elhamdülillah bugün altı tır yardımımızı buradan gönderiyoruz. Allah infak eden kardeşlerimizden razı olsun. Gazze'deki malum savaştan dolayı oradaki dağıtımlarımız devam ediyor."

Sudan'da iç savaştan dolayı büyük sıkıntıların yaşandığını ve oraya ilişkin çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Gili, oradaki acıları dindirmek için bütün imkanların seferber edildiğini sözlerine ekledi.

Yapılan duanın ardından tırlar yola çıktı.

Kaynak: AA

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