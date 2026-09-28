Bingöl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, göreve başladı - Son Dakika
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Bingöl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, göreve başladı

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BİNGÖL İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Darendeli, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

BİNGÖL İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Darendeli, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bingöl Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Darendeli, kente geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreninde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Beyti Kalaycı görevini Mehmet Darendeli'ye devretti. Müdürlük binası önünde polis tören mangası ve görevli personel tarafından karşılanan Darendeli, tören mangasını selamladıktan sonra emniyet personeliyle bir araya geldi. Törenin ardından Beyti Kalaycı ile Mehmet Darendeli, görev devir teslim tutanağını imzaladı. Devir teslim işleminin tamamlanmasıyla Darendeli, Bingöl İl Emniyet Müdürü olarak görevine başladı.

Törende Mehmet Darendeli tarafından Beyti Kalaycı'ya plaket takdim edildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA
BingölGüncelSon Dakika

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