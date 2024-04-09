Bingöl\'ün Genç ilçesinde 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Kastamonu Hanönü'nde Helva Kesme Adeti Devam Ediyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Halkabük köyünde uzun yıllardır devam eden helva kesme adeti, bu sene de gerçekleştirildi. Ev hanımları tarafından hazırlanan un helvası, gözleme ve yufkalar, camiye götürülerek öğle namazına katılan kişi sayısına göre dağıtılıyor. Bu gelenek, köy sakinleri tarafından gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.