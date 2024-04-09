Bingöl'ün Genç ilçesinde 53 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Sağgöze köyü kırsalında operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda, 53 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerinin ruhsatı, hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Halkabük köyünde uzun yıllardır devam eden helva kesme adeti, bu sene de gerçekleştirildi. Ev hanımları tarafından hazırlanan un helvası, gözleme ve yufkalar, camiye götürülerek öğle namazına katılan kişi sayısına göre dağıtılıyor. Bu gelenek, köy sakinleri tarafından gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.
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