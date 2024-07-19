Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çocuklara yüzme eğitimi veriliyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.
Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile açılan kursta 7-14 yaş arası 100 öğrenci yüzme öğreniyor.
Her hafta perşembe ve cuma günleri servislerle ilçeden alınan öğrenciler Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzundaki eğitime katılıyor.
Eğitimlerin 2 ay süreceği belirtildi.
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