Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çocuklara yüzme eğitimi veriliyor

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Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile açılan kursta 7-14 yaş arası 100 öğrenci yüzme öğreniyor.

Her hafta perşembe ve cuma günleri servislerle ilçeden alınan öğrenciler Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzundaki eğitime katılıyor.

Eğitimlerin 2 ay süreceği belirtildi.