Bingöl Üniversitesinde Öğrencilere Ücretsiz İftar Veriliyor

Bingöl Üniversitesinde, çeşitli kurumlar ve hayırseverlerin desteğiyle her gün yaklaşık 3 bin öğrenciye ücretsiz iftar imkanı sunuluyor.
Bingöl Üniversitesi ile Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Valilik, Belediye, hayırsever iş insanları ve çeşitli kurumların desteğiyle öğrencilere iftar veriliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kapsamında bugün öğrencilere iftar verdi.
Üniversitenin yemekhanesinde gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve emniyet personeli öğrencilerle iftar yaptı.
Öğrencilerle iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Orhan, "Bugün öğrencilerle hem Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılını hem de iftar programımızı birlikte kutladık. Başta Rektör hocamız olmak üzere, öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Çapak da Bingöl Üniversitesinin her yıl öğrencilere ücretsiz iftar imkanı sağladığını belirtti.
Öğrencilerin çok memnun olduğunu dile getiren Çapak, "Her gün yaklaşık 3 bin kişi ücretsiz iftar yapıyor burada. Bu iftarın bir gelenek haline geldiğini, bundan sonraki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum." dedi.
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