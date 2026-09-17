Bingöl Valisi Çelik, Ilıcalar\'ı termal merkez yapmak istediklerini açıkladı

Bingöl Valisi Cahit Çelik, basın mensuplarıyla buluştu.

Bingöl Polisevinde düzenlenen toplantıda Vali Çelik, kentte devam eden ve yapılacak projeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Bingöl'ün jeotermal açısından çok zengin bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Çelik, Ilıcalar beldesini önemli bir termal merkez haline getirmek istediklerini söyledi.

Kentteki spor altyapısını güçlendirmek için "Spor Hayattır" projesini başlattıklarını dile getiren Vali Çelik, birçok okulda basketbol sahası, halı saha ve kapalı spor salonu inşa edeceklerini aktardı.

Toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri katıldı.