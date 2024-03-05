Bingöl Valisi Usta, "Hayattan ne istediğinizi bilin, mutlu olduğunuz işleri yapın" - Son Dakika
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Bingöl Valisi Usta, "Hayattan ne istediğinizi bilin, mutlu olduğunuz işleri yapın"

Bingöl Üniversitesi'nin düzenlediği etkinlikte konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, 'Hayattan ne istediğinizi bilin, mutlu olduğunuz işleri yapın. Mutlu olduğunuz işleri elde etmek için de çok çalışmanız lazım' dedi. Bingöl Üniversitesi Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen panele Vali Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan konuşmacı olarak katıldı.

05.03.2024 19:39  Güncelleme: 20:03
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Bingöl Valisi Usta, "Hayattan ne istediğinizi bilin, mutlu olduğunuz işleri yapın"

BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi'nin düzenlediği etkinlikte konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Hayattan ne istediğinizi bilin, mutlu olduğunuz işleri yapın. Mutlu olduğunuz işleri elde etmek için de çok çalışmanız lazım" dedi.

Bingöl Üniversitesi Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 'Öğrenciler ile söyleşi' paneli düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele Vali Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'ın yaptığı panelde öğrenciler vali, belediye başkanı ve rektöre çeşitli sorular yöneltti.

"Anı yaşayın. O an kaybettiniz, kalkın yürüyün"

Panelde konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, başarılı olabilmek için çok çalışılması gerektiğini vurguladı. Vali Usta, "Yeter ki siz çalışın, kendinizi donatın. Bir gün liyakatli bir şekilde her şey avucunuza gelecektir. Ben dönemlerimden biraz geç vali oldum ama hiçbir zaman için vali olayım, kaymakamlıkta kaldım demedim, bırakmadım. Yenildiğiniz zaman kaybetmesiniz, vazgeçtiğinizde kaybedersiniz. Düştükten sonra kalkmasını bileceksiniz. Anı yaşayın. O an kaybettiniz, kalkın yürüyün. Eğer yerde kalırsanız, üzerinize basıp geçerler. Başka bir alanda kendinizi değerlendirin. Hayattan ne istediğinizi bilin, mutlu olduğunuz işleri yapın. Mutlu olduğunuz işleri elde etmek için de çok çalışmanız lazım. Çalışmadan, emek koymadan, acı çekmeden başarmak biraz da acı çekmekle alakalı bir şey. Maalesef çalışmadan, emek koymadan, birinin desteğiyle bir yere gelmeyi maalesef düşünüyoruz. Hiç düşünmüyoruz, acaba ben buna layık mıyım, bunu yapabilir miyim? Bana deselerdi ki 'seni İstanbul'a vali yapacağız, çok teşekkür ederdim ama derdim ki ben şuan bunu hak etmiyorum. Önümde bekleyen kıdemli valiler var, ben daha makul yerden başlarım' bunu diyebilmelisiniz. Dolayısıyla bunun için çok çalışmanız lazım" dedi.

"Biz, sizleri bu ülkenin geleceği görüyoruz, sahibi görüyoruz"

Konuşma yapan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, "Sizler bu toplumun en temel unsurusunuz. Üniversite sıralarından geçerken, sizlerden özel ricamız, kendinizi çok iyi yetiştirmeniz. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarısınız. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bu ülkeyi gelecekte sizler yöneteceksiniz. Sizlerin çok donanımlı bir şekilde, önümüzdeki dönemlerde bu ülkeye hizmet etme noktasında kendinizi yetiştirmelisiniz. Biz şunu çok iyi biliyoruz, bir ülkenin en temel sermayesi, geleceği, hazinesi gençleridir. Bizim gençleri teşvik etmemiz gerekiyor. Biz, sizleri bu ülkenin geleceği görüyoruz, sahibi görüyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversiteyle ilgili genel bilgiler vererek hem moderatörlük yaptı hem de öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Usta, 'Hayattan ne istediğinizi bilin, mutlu olduğunuz işleri yapın' - Son Dakika

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