Birinci Sınıf Öğrencilerine Fidan Dağıtıldı - Son Dakika
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Birinci Sınıf Öğrencilerine Fidan Dağıtıldı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde okula başlayan birinci sınıf öğrencileri, 'Oksijen Adam' olarak bilinen Abdullah Karataş tarafından fidanlarla karşılandı. Abdullah Karataş, doğa bilincini aşılamak için öğrencilere fidan hediye ederek onlarla birlikte fidanları dikeceklerini belirtti. Öğrenciler bu jestten oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

09.09.2024 21:50
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Mini mini birler ağaç fidanlarıyla karşılandı

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde okula başlayan birinci sınıf öğrencileri, fidanlarla karşılandı. Sarıkaya ilçesinde "Oksijen Adam" olarak bilinen Abdullah Karataş, ziyaret ettiği birinci sınıf öğrencilerine fidan hediye etti.

Yozgat'ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, ilk ders ziliyle başladı. 3 aylık yaz tatilinin ardından, binlerce öğrenci ve öğretmen ders başı yaptı. Yozgat'taki okullarda da ilk gün heyecanı yaşandı. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki Namık Kemal ve Şehit Osman Gazi Çetingöz İlkokullarında, eğitim öğretime yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri fidanlarla karşılandı.

Sarıkaya ilçesinde yaşayan ve 24 yılda 400 bin fidanı toprakla buluşturup ilçede 'Oksijen Adam' olarak bilinen 64 yaşındaki Abdullah Karataş, minik öğrencilerinde çevre ve doğa bilinci ile yetişmesi için okulun ilk günü öğrencilere fidan hediye etti. Sınıfları gezip öğrencilerle sohbet eden Karataş, yüze yakın fidanı doğaya dikmeleri için öğrencilere dağıttı. Okulun ilk gününde fidanlarla karşılanan minik öğrencilerin ise mutluluğu gözlerinden okundu.

Birinci sınıfa yeni başlayan Ebrar Ayhan isimli öğrenci, "Okula başladım, bizi fidanla karşıladılar. Amcamıza teşekkür ediyoruz, fidanları çok seviyorum" dedi.

Birinci sınıf öğrencilerinden Ömer Halis Andaç ise "Bize fidan hediye ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Okula yeni başladım. Bizi fidanlarla karşıladılar, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız bu fidanlarla büyüyecekler"

Sınıf öğretmeni Ramazan Çelen de, Abdullah Karataş'a teşekkür ederek, "Okulumuza yeni başlayan çocuklarımızı fidanlarla karşılamak çok güzel oldu. Abdullah Bey'e bu hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımız bu fidanlarla büyüyecekler ve doğayı seven bilinçli bireyler olacaklar" ifadelerine yer verdi.

"Birinci sınıf öğrencilerimize fidanlarımızı hediye ettik"

İlçede "Oksijen Adam" olarak bilinen Abdullah Karataş ise, bu zamana kadar 400 bin fidanı toprakla buluşturduğunu belirterek, "Yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan öğrencilerimize fidan dağıttım. Doğa ve bilincini aşılamak için her öğrenciye birer fidan hediye ettik. Bu dağıttığımız fidanları öğrencilerle birlikte dikeceğiz ve onlarla birlikte büyüyecekler. Her fidan bir insan demektir. Bu tür etkinlikleri her insana aşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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