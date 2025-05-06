İzmit Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumunda MHP'li Okan Karagöz, belediyenin canlı yayın kamerasının objektifini bantlayarak, "Aman kameraları kapatalım üstümüze kahve falan dökülür" dedi.
İzmit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Oturumu, Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya dakikalar kala MHP'li meclis üyesi Okan Karagöz, İzmit Belediyesi'nin canlı yayın kamerasını bantla kapattı. Karagöz, "Aman kameraları kapatalım üstümüze kahve falan dökülür" diyerek İmamoğlu'na gönderme yaptı.
Ekrem İmamoğlu'nin 12 Ekim 2024'te bir otelde yapacağı görüşme öncesinde korumalarının kameraları bantlandığı ortaya çıkmıştı. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › MHP'li Meclis Üyesi Canlı Yayın Kamerasını Bantladı - Son Dakika
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