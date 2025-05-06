Hindistan'ı sorumlu tuttular! Pakistan'da askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü - Son Dakika
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Hindistan'ı sorumlu tuttular! Pakistan'da askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü

Hindistan\'ı sorumlu tuttular! Pakistan\'da askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü

Savaşın eşiğine gelen Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyon her geçen gün artıyor. Son olarak Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen bombalı saldırı soncunda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Söz konusu saldırıdan Hindistan sorumlu tutuldu.

06.05.2025 19:17
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Savaşın eşiğine gelen Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyon her geçen gün artıyor.

ASKERİ ARACA BOMBALI SALDIRI: 7 ASKER ÖLDÜ

Pakistan ordusu, İran ve Afganistan'a komşu olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan'da Bombalı Saldırı: 7 Asker Hayatını Kaybetti,

SALDIRIDAN HİNDİSTAN'I SORUMLU TUTTULAR

Pakistan ordusu, saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tutarak, saldırıyı, "Hindistan'ın kuklası" olarak tanımladığı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) üstlendiğini ifade etti.

Pakistan'da Bombalı Saldırı: 7 Asker Hayatını Kaybetti,

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan'ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da turistik bir noktaya 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetti. Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor. Pakistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'ı sorumlu tuttular! Pakistan'da askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 2147saloh:
    allah bu müslumanlara akıl versin.işleri güçleri bir birilerini öldürmek 6 10 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    UKRAYNA SAVASİ BİTTİ ABD VE AVRUPA NİN SİLAH SATMASİ LAZİM.. İKİ ULKENİN ARASİNİ BOZMAK İCİN AJANLAR DEVREDE 7 0 Yanıtla
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