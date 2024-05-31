Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Gazze için eylem çağrısı yaptı

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'deki insani durumun daha önce hiç görülmemiş seviyede kötüleştiğini belirterek, Gazze için eylem çağrısı yaptı.

Pope, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de uzun zamandır yürek burkan görüntülere ve kitlesel yıkımlara tanık olduklarını kaydeden Pope, şu ifadeleri kullandı:

"Kritik düzeyde yardımın ulaşmaması Gazze'deki insani durumu felaket haline getirdi. Durum daha önce hiç görmediğimiz seviyelere ulaştı. Kelimeler hayat kurtarmıyor, eyleme ihtiyacımız var."