BİRTEK-SEN\'e sendikal mücadele cezası

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Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Özak yürüttükleri sendikal mücadelenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle sendikalarına para cezası kesildiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kararına göre, BİRTEK-SEN'in, üzerinde "sendikal baskı" kurduğu iddia edilen her işçi için, 5 bin 421 TL olmak üzere, toplamda 1 milyon 441 bin 986 TL ceza ödemesi gerekecek.

"TEBLİĞ EDİLEN METİN GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Konuya ilişkin, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in imzasıyla yazılı açıklama yapıldı. Bakanlığın gönderdiği yazının gerçeği yansıtmadığını belirten Türkmen, "BİRTEK-SEN'in Özak Tekstil işçileri üzerinde sendikal baskı kurduğu, fabrikadaki Öz İplik İş üyelerine BİRTEK-SEN'e geçmeleri ve içeride çalışmaya devam eden işçilere de eyleme katılmaları için baskı yaptığı' ifadeleri yer alıyor. Yazıda, 29 Kasım 2023 ve 1 Aralık 2023 tarihlerinde fabrikada yapılan incelemeler neticesinde bu sonuca varıldığı ifade ediliyor. Tebliğ edilen metinde yer alan ifadelerde, Özak Tekstil'de 622, yine Özak Tekstil'e ait olan ve aynı adreste bulunan Kübrateks'te 76, toplam 698 Öz İplik İş üyesinin bulunduğu ve bunların 432'sinin Öz İplik İş'ten istifa ettiği yazıyor. Ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Açtığımız davalar için ilgili mahkemelere sunduğumuz belgelerde de yer aldığı gibi, 2023 yılı Kasım ve Aralık aylarında BİRTEK-SEN'e Özak Tekstil'den toplam 545 üye gelmiştir. Bu üyeliklerin bir kısmı, eylemlerimiz devam ederken, fabrikada çalışmaya devam eden işçilerden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLERİ YANSITMAKTAN UZAK OLDUĞU AÇIKTIR"

Ceza kararına dayanak olarak gösterilen teftiş raporunu hazırlayan müfettişlerin, görevini kötüye kullandığını savunan Türkmen, "Teftişe geldiklerinde sadece patronla ve patronun baskısı altındaki işçilerle görüşmüş ve bu mağduriyetin asli tarafı olan eylemdeki işçilerle ve sendikamız temsilcileriyle hiçbir şekilde görüşmeden rapor yazmışlardır. İncelemenin, BİRTEK-SEN üyesi hiçbir işçiyle görüşülmeden, patronun ve Öz İplik İş Sendikası'nın baskısı altındaki işçilerle görüşerek yapıldığı ve bu yüzden gerçekleri yansıtmaktan uzak olduğu açıktır" dedi.

"FABRİKA SOKAĞINA SOKULMAYAN BİRTEK-SEN İŞÇİLERE NASIL BASKI YAPMIŞ OLABİLİR?"

Türkmen, para cezası kararında yer alan "BİRTEK-SEN'in işyerinde çalışan işçilere kendi sendikalarına üye olmaları yönünde baskı yapıldığı anlaşılmıştır" ifadelerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Eyleme katılan işçilerin jandarma barikatından dolayı fabrikanın sokağına bile sokulmadığı, içerideki işçiler ile eyleme devam eden işçilerin hiçbir şekilde iletişime geçemediği koşullarda BİRTEK-SEN işçilere nasıl bir baskı yapmış olabilir? Söz konusu tebligatta, 'İnceleme sonucunda işveren tarafından işçilere herhangi bir sendikal baskı yapılmadığı kanaatine varılmıştır' denilmektedir. Bu incelemenin hangi heyet tarafından, hangi işçilerle görüşerek, hangi fabrikada yapıldığını anlamak mümkün değil. İncelemenin yapıldığının söylendiği tarihte, fabrika önünde yüzlerce işçi 'Öz İplik Dışarı, BİRTEK-SEN İçeri', 'Sendika Hakkımız Engellenemez', 'Özak'ta Baskılar Son Bulsun' sloganları atarken inceleme nerede ve kiminle yapılmıştır. Her gün haber kanalları, gazeteler, işçilerin Özak'ta uğradığı zulmü haber yaparken; tarafımıza gönderilen tebligatın hazırlandığı İŞKUR Şanlıurfa Müdürlüğü bile, Özak Tekstil'de yaşanan durumdan dolayı o tarihte Özak'a işçi alımını durdurmuşken; henüz eylemler başlamadan önce 450 işçinin imzaladığı 'Özak Tekstil'de işçilere sendikal baskı yapıldığını' içeren metinler ortadayken; Çalışma Bakanlığı, hangi görüşmeler sonucunda bu karara varmış, anlamak güçtür."

"AYNI KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Özak Tekstil direnişinin meşru, barışçıl ve anayasal bir eylem olduğunu belirten Türkmen, "Başta Özak Tekstil patronu olmak üzere, işçi ve sendika düşmanı tekstil patronlarının ve onlarla işbirliği içinde hareket eden resmi kurumların saldırıları karşısında da aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.