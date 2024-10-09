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Bişkek'te Dijital Forum Başladı

Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Forumu, yapay zeka başarılarını konuşmak için Bişkek'te toplandı.

09.10.2024 16:49
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapay zeka alanındaki en son başarıların ele alınacağı ve tecrübelerin paylaşılacağı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dijital Forumu başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde Dijital Bakanlığının ev sahipliğinde iki gün sürecek forum, hükümet yetkilileri, yapay zeka alanında önde gelen uzmanları, diplomatları, iş dünyasını, akademisyenleri ve bilişim camiasının temsilcilerini bir araya getirdi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın da katıldığı foruma, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuşmacı olarak yer aldı.

Baysalov, Kırgızistan hükümetinin yapay zeka unsurlarını tanımaya ve uygulamaya başladığını belirterek, "Bu dijital forumunda Türk devletlerinin yapay zeka alanındaki tecrübelerini öğrenmek istiyoruz." dedi.

"Gelin, ortak vizyonlarımızı paylaşmaya ve bağlantıda kalmaya devam edelim"

Genel Sekreter Ömüraliyev ise "Gelin, Türk devletlerine yenilikçi bir gelecek sağlamak için el ele çalışmaya, ortak vizyonlarımızı paylaşmaya ve bağlantıda kalmaya devam edelim." diye konuştu.

Ömüraliyev, Türk devletlerin, yapay zeka teknolojisi devriminde önemli rol oynayacak zengin bir tarihe, eşsiz bir kültüre ve yenilikçi bir ruha sahip olduğunu vurguladı.

Yapay zekanın aynı zamanda üretkenliği ve karar verme yeteneklerini de etkilediğini belirten Ömüraliyev, "Devletler arasında yapay zekayı kullanarak bilgi alışverişi yapmaya, eğitim programlarını güçlendirmeye ve toplumu koruyacak bir ağ oluşturmaya odaklanalım." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, yürüttüğü teknoloji hamlelerinden bahsetti

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar da dijital forumda, Türk havacılık alanında geçmişten bugüne yapılan çalışmaları, Baykar'ın faaliyetlerini ve Türkiye Teknoloji Vakfınca yürütülen milli teknoloji hamlesinden bahsetti.

İnsansız hava araçları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Bayraktar, Türkiye'de 2004'te ilk dron sistemlerini geliştirdiklerini belirterek, "Geçen 20 yılda insansız hava araçlarımız oldukça rekabetçi hale geldi. Araçlarımız, havacılık ve askeri sanayi sisteminde kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 5 binden fazla çalışanı ile dünyada 30'dan fazla ülke ile işbirliği içinde olduklarını ifade ederek, "Kardeş devletlerle birlikte çalışmamız benim için büyük bir onurdur." diye konuştu.

Çalışmalarını katlayarak devam ettireceklerinin altını çizen Bayraktar, ilk milli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın yanı sıra Baykar tarafından geliştirilen Fergani uzay girişimi ve uzay uydusu üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Türkiye'de düzenledikleri en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in insana öz güven kazandırdığını ve çok sayıda yabancı ziyaretçi ağırladığını söyledi.

İnsan hayatında yapay zekanın öneminden söz eden Bayraktar, Türk Teknoloji Takımı'nın Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ı geliştirdiğini ifade ederek, "Belki bu yıl bu sistem devreye girecek. İnsanların erişimine açık olmasını istiyoruz. Bunu Türk dünyasında yaygınlaştırabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Hayatta kalmak ancak teknoloji ve ekonomi alanında işbirliği yapmakla mümkün olacak"

Forumun ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Bayraktar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu dijital forumu önemsediğini belirterek, "Dünyanın içinde bulunduğu bu karanlık ortamda ancak ortak bir geleceğe sahip olabileceğimizin farkına varmak, bu gelişen teknoloji alanında olabilir. Ortak gelecek inşa etme alanında olabilir, toplumları bir araya getirmekle olabilir. Dünyanın içinde bulunduğu bu karanlık durumdan ancak ortak bir gelecek inşa ettikten sonra çıkabiliriz. Çünkü dünya yapay zeka teknolojisinde büyük bir atılım yaşasa da hayatta kalmak ancak teknoloji ve ekonomi alanında işbirliği yapmakla mümkün olacaktır. Bugün yaşadığımız teknolojik dalga, bu sinyalleri vermeye başladı." diye konuştu.

İngilizce konuşulan forum kapsamında, Kırgızistan'da yapay zeka ile hazırlanan dijital ürünler ve kamu hizmetleri tanıtıldı.

Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Kırgızistan, Yapay Zeka, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Uzay, Son Dakika

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