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Bitlis Eren Üniversitesi'nde Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Başladı

Bitlis Eren Üniversitesi\'nde Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Başladı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Eren Holding ve Tatvan'daki özel bir hastanenin katkılarıyla düzenlenen '1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi' başladı. Kongrenin açılışında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, sağlık bilimlerinin öneminin arttığını belirtti. Kongre, sağlık alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, yeni araştırmaların ve projelerin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

23.05.2024 15:05
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Eren Holding ve Tatvan'daki özel bir hastanenin katkılarıyla düzenlenen "1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" başladı.

Üniversitenin konferans salonunda yapılan kongrenin açılışında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle sağlık bilimlerinin öneminin de arttığını söyledi.

Sağlığın, bireylerin ve toplumların refah seviyesini belirleyen en kritik faktörlerden biri olduğunu belirten Elmastaş, "Sağlık alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, yeni araştırmaların ve projelerin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kongre de bu amaçlara hizmet edecek. Değerli bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları, sağlık alanında yenilikçi yaklaşımların tartışılacağı bir platform olacaktır." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bölümler açtıklarını anlatan Elmastaş, "Çevre illerle birlikte yaklaşık 1 milyon nüfusun merkezindeyiz. Dolayısıyla burada bir tıp fakültesi ve buna bağlı bir araştırma hastanesi kurulduğunda burası sağlık hizmeti anlamında 1 milyon nüfusa hitap edebilecek bir merkez olacak. Bu yatırımı önemsiyoruz. Tıp fakültesinin bir an önce kurulmasını istiyoruz. Bunun için başvurularımızı yaptık." dedi.

Bitlis Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ise en önemli ve sürdürülmesi gereken hizmetlerin başında sağlığın geldiğini ifade etti.

2003'te Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya başladığı "Sağlıkta Dönüşüm Programı"yla önemli reformların hayata geçirildiğini ifade eden Ekici, Eren Holding'in Bitlis'e 383 yataklı hastane yapacağını belirtti.

Ekici, bölge koşullarına uygun olarak inşa edilecek hastaneyle kentin yaklaşık 30 yıllık sağlık planlamasının yapıldığını aktardı.

BEÜ öğretim üyesi ve kongre Başkanı Prof. Dr. Koray Köksal da sağlık bilimlerinin, insan yaşamının kalitesini artırmak, hastalıkla mücadele ve toplum sağlığını korumak açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Birçok üniversiteden ve yurt dışından akademisyenlerin 2 gün boyunca sunumlar yapacağı kongrenin açılışına, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Prof. Dr. Ferit İzci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi'nde Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Başladı - Son Dakika

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