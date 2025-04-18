Bitlis-Mutki Yolu Sorunu Meclis Gündeminde

(ANKARA) – CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 4 senedir tamamlanamayan Bitlis- Mutki yol sorununu Meclis gündemine taşıdı. Demir, "Bitlis Mutki yolu 4 yıldır tamamlanamıyor. Üstelik ihaleyi alan firmanın bölgede ağaç katliamı yaptığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kamu arazilerine usulsüz olarak çöktüğü iddiaları mevcut" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergelerinde, 4 yılı aşkın süredir tamamlanmamış olan Bitlis-Mutki yolunu Meclis gündemine taşıdı.

Demir, ihaleyi alan firmanın bölgede "ağaç katliamı" yaptığını belirterek, "Bu firmanın, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kamu arazilerine usulsüz olarak çöktüğü iddiaları mevcut. Konuyu hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına hem de Gençlik ve Spor Bakanlığına sorduk" dedi.

Demir, önergesinde Uraloğlu'na, "Bitlis-Mutki İl yolu neden tamamlanamamıştır? Projenin tamamlanması için öngörülen süre nedir? Yapım onarım çalışmalarının ihale usulü nasıl işletilmiştir? İhale bedeli ne kadardır? Yol yapım çalışmaları sırasında bölgenin doğal dokusuna ve ekolojisine zarar verildiği iddiaları doğru mudur? Bu konuda ilgili firmaya denetim yapılmakta mıdır" sorularını yöneltti.

"Firmanın usulsüz işlemleri için kanuni yollara başvurulmuş mudur"

Demir, Mutki ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arsada şantiye kurulduğu ve resmi kiralama olmamasına karşın siyasi bağlantılarla bölgede çalışmalar yürütüldüğü iddialarını Bakan Bak'a sordu. Demir, şu soruları yöneltti:

"Mutki İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 218 ada, 3 parsel numaralı arazinin Demce Yapı isimli firmaya tahsis edildiği iddiaları doğru mudur?

Mutki İlçe Başkanlığımız tarafından yapılan başvuru sonucunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilgili arazının firmaya kiralanmadığı ya da tahsis edilmediği bildirilmiştir. Firmanın yasadışı faydalandığı arazinin boşaltılması için işlem başlatılacak mıdır?

Firmanın usulsüz işlemleri için kanuni yollara başvurulmuş mudur? Başvuruldu ise süreçte son durum nedir?

Arazinin kullanılması yönünde "yukarıdan" talimat geldiği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? İddialar doğru ise kanunsuz emri uygulayan kamu personelleri için işlem başlatılacak mıdır?"