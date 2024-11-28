Bitlis'te 39 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 39 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bitlis\'te 39 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde yapılan jandarma operasyonunda, yurda yasa dışı yollarla giren 39 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Kaçakçılıkla ilgili bir organizatör ise tutuklandı.

28.11.2024 12:15  Güncelleme: 12:16
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BİTLİS'in Tatvan ve Güroymak ilçeleri kırsalındaki arazide, jandarmanın termal dron ile yaptığı kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik termal özellikli dronun da kullanıldığı kontrollerde, boş arazide kaçak göçmenlerin geçtiğini belirleyince bölgeye operasyon düzenledi. Güroymak ve Tatvan ilçeleri kırsalına yapılan operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan organizatör şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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