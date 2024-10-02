Bitlis'te "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı başladı - Son Dakika
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Bitlis'te "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı başladı

Bitlis\'te "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

02.10.2024 12:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi etkinliklerin yapılacağı programla öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir hafta sürecek kampa katılan öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, projenin Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik olduğunu söyledi.

Programla akademik başarıları, sosyal ve kültürel yetenekleriyle öne çıkan gençlerin başarılarının takdir edilerek desteklenmelerinin amaçlandığını belirten Gür, şöyle konuştu:

"Gençlerin, milli tarih şuuru ile kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının gelişmesi, maziden gelen tarih ve medeniyet mirasımıza sahip çıkarak ufuklarını ve görüş açılarını genişletecekleri, karşılaştıkları olaylara ilişkin sorgulama yeteneklerini geliştirecekleri ve yeni Türkiye Yüzyılı'nın birer ferdi olarak yetişmeleri hedefleniyor. Gençlerimizle bu özel buluşmada bir araya gelmek bizler için büyük bir onur. Gelecek nesillerimizin eğitim ve gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin atiye uzanan yolculuğunda geleceğe güvenle yürüyen çocuklarımıza her anlamda destek olmaya devam edeceğiz."

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan gençlerle yemek yedi, sohbet etti.

Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Maziden Atiye Ahlat' öğrenci programı başladı - Son Dakika

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