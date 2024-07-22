Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Bitlis'te Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen 'Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü' etkinliğine 20 kişi katıldı. Doğaseverler, gün boyu yürüyüş yaparak bölgenin doğal güzelliklerini görüntülemeye çalıştı. Etkinliğin geleneksel hale getirildiğini belirten dernek başkanı, Nemrut Kalderası'nın eşsiz manzarasını tanıtmak ve korumak gerektiğini vurguladı.

22.07.2024 17:07
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Bitlis'te Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından "Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Nemrut Kalderası'nda yapılan yürüyüşe dernek üyeleri ve doğaseverlerden oluşan 20 kişi katıldı

Günün ilk ışıklarıyla yürüyüşe başlayan doğaseverler, bölgede gün boyu yürüyüş yaptı, doğal güzellikleri görüntülemeye çalıştı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, yürüyüşü geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Eşsiz manzarada yürüyüş yaptıklarını belirten Özel, "30 kilometrelik mesafeyi 4'ü kadın, 20 sporcuyla yürüdük. Çok güzel manzaraya sahip. Dünyanın ikinci, ülkemizin en büyük kraterine sahip özelliğiyle önemli bir yer. Burayı hem tanıtıp, hem korumamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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