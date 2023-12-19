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BİTLİS'TE PKK'NIN KIŞ ÜSLENMESİNE OPERASYON - Son Dakika
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BİTLİS'TE PKK'NIN KIŞ ÜSLENMESİNE OPERASYON

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

19.12.2023 - 17:41,
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BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlerin kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Hizan kırsalında, 'Şehit Teğmen Baki Koçak 2023-15 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir denildi.

BİTLİS\'TE PKK\'NIN KIŞ ÜSLENMESİNE OPERASYON
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BİTLİS'TE PKK'NIN KIŞ ÜSLENMESİNE OPERASYON - Son Dakika
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