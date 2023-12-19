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Bitlis'te TIR devrildi: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te TIR devrildi: Sürücü yaralandı

Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen kazada, TIR sürücüsü Ercan Kınay yaralandı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Kınay, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis\'te TIR devrildi: Sürücü yaralandı
19.12.2023 - 14:11,  Güncelleme: 14:12
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BİTLİS'te, yolda devrilen TIR'da sıkışan sürücü Ercan Kınay yaralandı. AFAD ekiplerinin, bulunduğu yerden çıkardığı Kınay, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis-Baykan kara yolundaki Deliklitaş mevkisinde meydana geldi. Bitlis'ten Diyarbakır yönüne doğru giden Ercan Kınay yönetimindeki 56 AAK 637 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Kınay, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kınay, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki TIR, kurtarıcıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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