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Bitlis'te trafik denetimleri: 3 bin 536 sürücüye ceza yazıldı, 127 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Bitlis'te trafik denetimleri: 3 bin 536 sürücüye ceza yazıldı, 127 araç trafikten men edildi

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, hız ihlallerini önlemek ve sürücüleri yasal limitlere uymaya teşvik etmek amacıyla yapılan denetimlerde 3 bin 536 sürücüye ceza yazdı. Ayrıca, 127 araç trafikten men edildi.

20.12.2023 - 12:21,
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BİTLİS İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde trafik kurallarına uymayan 3 bin 536 sürücüye ceza yazarken, 127 araç da trafikten men edildi.

Bitlis'te trafik kazalarının oluşumunda büyük bir paya sahip olan hız İhlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 01-19 Aralık 2023 tarihleri arasında kent genelinde hız denetimi yapıldı. Uygulama noktaları, MOBESE kayıtları ve drone ile yapılan denetimlerde, yasal hız sınırının üzerinde araç kullanan ve diğer kuralları ihlal eden 3 bin 536 araç sürücüsüne işlem yapılırken, 127 araçta trafikten men edildi.

Bitlis\'te trafik denetimleri: 3 bin 536 sürücüye ceza yazıldı, 127 araç trafikten men edildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bitlis'te trafik denetimleri: 3 bin 536 sürücüye ceza yazıldı, 127 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te trafik denetimleri: 3 bin 536 sürücüye ceza yazıldı, 127 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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