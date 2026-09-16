Bitlis Vakıflar ekipleri Şirvan'da öğrencilere kitap ve eğitim materyali dağıttı - Son Dakika
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Bitlis Vakıflar ekipleri Şirvan'da öğrencilere kitap ve eğitim materyali dağıttı

Bitlis Vakıflar ekipleri Şirvan\'da öğrencilere kitap ve eğitim materyali dağıttı
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Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, '1001 Hayır Şartı' çalışmaları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesindeki İncekaya İlkokulunda sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap ve eğitim materyalleri desteğinde bulundu. Programa Şirvan Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile Bitlis Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Serhat Balcı da katıldı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Siirt'in Şirvan ilçesindeki öğrencilere kitap ve eğitim materyalleri desteğinde bulunuldu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, vakıf kültürünü yaşatmak ve geçmişten günümüze ulaşan hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "1001 Hayır Şartı" çalışmaları çerçevesinde, Padişah İmamı Zeynelabidin Efendi Vakfı'nın hayır şartı gereğince, İncekaya İlkokulunda sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap ve eğitim materyalleri desteğinde bulunuldu.???????

Programa, Şirvan Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve Bitlis Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Serhat Balcı da katıldı.

Kaynak: AA

Serhat Balcı, Kültür, Güncel, Şirvan, Bitlis, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Vakıflar ekipleri Şirvan'da öğrencilere kitap ve eğitim materyali dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Vakıflar ekipleri Şirvan'da öğrencilere kitap ve eğitim materyali dağıttı - Son Dakika
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