Bitlis ve Muş'un sınırları değişti - Son Dakika
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Bitlis ve Muş'un sınırları değişti

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü sakinleri açtıkları mera davasını kazanarak, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü'nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı köye katmış oldu. Bu kararla birlikte Bitlis'in sınırları genişlerken Muş'un sınırları azaldı.

18.07.2024 16:40
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Bu dava 2 ilin sınırını değiştirdi

Köylülerin açtığı mera davasında Bitlis'in sınırları genişledi, Muş'unki ise azaldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü sakinleri sınırda uyuşmazlık olduğunu iddia ederek açtıkları davayı kazanarak, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü'nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı köye katmış oldu. Köylülerin açtığı mera davasında sınırları değişen Bitlis'in sınırları genişlerken Muş'unki ise azaldı.

Tarım ve Hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakır Köyü sakinleri, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü ile mera alanının sınırlandırılması noktasında yaşadığı sorunları mahkemeye taşıdı. Alakır Köyü Muhtarlığı tarafından, Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada yerinde keşifler yapılarak tanıklar dinlendi. Yaklaşık 2 yıl hukuk mücadelesini sürdüren köylüler, mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş kararla birlikte davayı kazandı. Bu kararla birlikte Alakır Köyü, Arı Köyü'nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı bünyesine katarak hem kendi mera alanını genişletti hem de Ahlat ilçesinin sınırını bin 270 dönüm artırdı. Kararla birlikte Bitlis'in sınırları genişlerken Muş'un sınırları azaldı.

Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Alakır köyü muhtarı Derih Doğan, davayı kazandıkları ve mera alanlarının köylerine katmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Doğan, "Yaklaşık 2 yıl önce Bitlis ile Muş arasında bulunan sınır için anlaşmazlık yaşandı. Bu bölge için Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtık. 2 yılı aşkın süren davayı kazandık. Bin 270 dönüm il sınırına katmış olduk. Aramızda tampon bölge olan bu alanı Ahlat sınırlarına kattık. Böylece hem köy hem de ilçe sınırımızı genişletmiş olduk. Bu davanın lehimize sonuçlanmasından dolayı oldukça mutluyuz" dedi.

Davanın avukatı Muhammed Akif Koçak ise "Alakır köyü sakinlerinin karşı sınır köy olan Bulanık'a bağlı Arı Köyü ile sınır uyuşmazlığıyla ilgili hukuk büromuza başvuruda bulundular. Bizde köy sakinleriyle birlikte Ahlat'ta bir tapu sınırının, köyün sınırının değişimi için bir dava açtık. Bu dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme heyetiyle beraber gerek Alakır Köyü gerekse karşı davalı olan köy ve karşı köylerle beraber büyük bir keşif yaptık. Bu keşif neticesinde tanıklar dinlendi. Komşu köyler dinlendi. Yaklaşık 2 yılın sonunda mahkeme haklı olduğumuzu ilanına ekleyerek karar veri. Böylece mahkeme kararı kesinleşti. Netice itibariyle Ahlat sınırları bin 270 dönüm büyüdü. Bu sınırları Muş ilinden almış olduk. Güzel bir mahkeme süreci yaşadık. Gerek Alakır Köyü gerekse Arı köyü sakinleri tarafından hukuka ve hukukun üstünlüğüne güvenerek verilen karar saygı duyuldu. Bu karar neticesinde hem Ahlat ilçemizin hem Bitlis'in sınırları büyüyerek, özellikle mera alanında çiftçilere büyük bir katkı sağlayacak güzel bir netice almış olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis ve Muş'un sınırları değişti - Son Dakika

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