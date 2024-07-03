BM Daimi Temsilcisi: İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurulmalı

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Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Munir Akram, " İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın" durdurulması için derhal müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Dawn gazetesindeki habere göre Akram, BM Genel Kurulunda düzenlenen "Koruma Sorumluluğu" oturumunda yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze'deki duruma verdiği tepkiyi eleştirerek, "Gerçek koruma sorumluluğunun etkili savunucuları nerede?" diye sordu.

Akram, bazı ülkelerin ateşkes talebini veto ettiğini, bazılarının ise İsrail'e silah tedarik ettiğini vurgulayarak, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın" durdurulması için derhal müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası toplumdan soykırımın, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların önlenmesine en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğini gözden geçirmesini isteyen Akram, Gazze'deki durumun, yabancı bir devletin işgalindeki halkın büyük insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını gösterdiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 925 Filistinli öldü, 87 bin 141 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 320'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 674 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.