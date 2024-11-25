BM'den Acil Tahliye Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze Şeridi'ndeki görevi sırasında İsrail ordusunun kurşunuyla kısmi felç kalan foto muhabiri Fadi el-Vahidi'nin acilen tıbbı tahliyesi için İsrailli yetkililere çağrıda bulundu.

BM raportörleri, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı için çalışan ve ağır yaralan el-Vahidi'nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail yetkilileri, Gazze'deki çatışmayı haber yaparken ağır yaralanan Al Jazeera çalışanı gazeteci Fadi el-Vahidi'nin tıbbi tahliyesini daha fazla geciktirmeden kolaylaştırmalı. Ağır yaralı gazetecinin Gazze'den acil tıbbi tahliyesini talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

El-Vahidi'nin acil tıbbı bakıma ulaşma hakkına sahip olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca bu hakka ulaşmasını sağlamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Açıklamada, el-Vahidi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve Gazze'deki tıbbı eksiklikler nedeniyle tedavi olamadığına dikkat çekilerek, "Doktorlarının, ailesinin ve çeşitli basın örgütlerinin acil ve tekrarlanan çağrılarına rağmen İsrail yetkilileri tahliyesine izin vermeyi reddetmeyi sürdürüyor." değerlendirmesine yer verildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 182 Filistinli gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, bunlardan 17'sinin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistinli gazetecilerin öldürülmesi, sürekli keyfi tutuklanmaları, gözaltına alınmaları, Gazze'ye bağımsız medya erişiminin devam eden yasağı, sürekli internet kesintileri, medya kuruluşlarının yok edilmesi ve Gazze'deki basın mensuplarının yerinden edilmesi, savaşla ilgili haberciliği ciddi şekilde kısıtladı ve belgelemeyi engelledi."

El-Vahidi, 9 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki olayları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin attığı kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu kısmi felç kalmıştı.

El-Vahidi, İsrail ordusunun kuşattığı Gazze'de bulunan Uluslararası El-Helou Hastanesinde tedavi görüyor ve ailesi onun yurt dışında tedavi olması için açlık grevi yapıyor.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.