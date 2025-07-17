BM'den Gazze'de Acil Yardım Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de yürüttükleri başarılı insani yardım çalışmalarına rağmen mart ayında ateşkesin sona ermesinin ardından BM öncülüğündeki insani yardım operasyonlarının kenara itildiğini söyledi.

Russell çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Mart ayında ateşkes sırasında yardımları verimli ve güvenli bir şekilde ulaştırmamıza rağmen, BM öncülüğündeki insani yardım çalışmaları son birkaç aydır kenara itilmiş durumda" dedi.

Temel aşılar, yenidoğan bakımı, hayati beslenme hizmetleri ve temiz suya erişim gibi alanların bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Russell, Güvenlik Konseyi üyelerinden UNICEF ve diğer insani yardım ortaklarının çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli koşulları sağlamalarını talep etti.

Russell, "Uygun erişim sağlandığında ilaç, aşı, su, gıda ve bebekler için beslenme gibi temel ihtiyaçların, ihtiyaç sahiplerine nerede olurlarsa olsunlar ulaştırılabileceğini kanıtladık. Tüm mevcut sınır geçiş noktalarından güvenli ve sürdürülebilir insani erişim ile BM liderliğindeki yardım kanallarının yeniden işlevsel hale gelmesine acilen ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Russell, 27 Mayıs ile 7 Temmuz arasında BM İnsan Hakları Ofisi'nin, dağıtım noktaları ve insani yardım konvoylarında veya yakınlarında yiyecek bulmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 798 Filistinli sivilin öldürüldüğünü kaydettiğini söyledi.

İsrail saldırılarının Ekim 2023'te başlamasından bu yana Gazze'de 17.000'den fazla çocuğun öldürüldüğünü, 33.000'inin yaralandığını ve günde ortalama 28 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Russell, "Bir an için bunu düşünün. Neredeyse iki yıldır her gün bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor" dedi.