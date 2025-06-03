BM'den Gazze'deki Can Kayıplarına Kınama - Son Dakika
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BM'den Gazze'deki Can Kayıplarına Kınama

03.06.2025 23:00
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BM, Gazze'de yardım dağıtımı sırasında Filistinlilerin ölümünü kınayarak hesap verilebilirlik vurgusu yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-ABD güdümündeki Gazze İnsanı Yardım Vakfının yardım dağıtımı sırasında Filistinlilerin hayatını kaybetmesini kınayarak, bunu "hesap verilebilirliği olmayan bir sistem" olarak niteledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani durum hakkında bilgi verdi.

İsrail-ABD güdümündeki Gazze İnsanı Yardım Vakfının yardım dağıtımlarında ateş açılarak öldürülen Filistinliler için "Gazze'de akıl almaz can kayıplarına tanık oluyoruz." diyen Dujarric, "(Antonio Guterres) Genel Sekreter, Gazze'de yardım arayan Filistinlilerin uğradığı can kayıplarını ve yaralanmaları kınıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, "Sivillerin sadece yiyecek alabilmek için riske girmeleri ve birçok durumda hayatlarını kaybetmeleri kabul edilemez. Filistinlilerin yeterli yiyecek ve açlıktan uzak olma temel hakları vardır." dedi.

Gazze'deki nüfusun muazzam derecedeki temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını vurgulayan Dujarric, İsrail'e uluslararası insancıl hukuk uyarınca sorumluluklarını hatırlattı ve insani yardımlar konusunda BM'nin güvenlik içinde çalışmasına izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

-"Hesap verilebilirliği olmayan bir sistem"

Dujarric, BM'nin Gazze için sırada bekleyen yeterli insani yardım malzemesi olmasına rağmen dağıtımına izin verilmediği için çok sınırlı sayıda yardımın yerine ulaşabildiğine işaret ederek, "İsrail yetkilileriyle koordinasyon gerektiren insani yardım hareketlerimiz Gazze Şeridi'nde reddedilmeye devam ediyor. Dün, bu tür 13 talebimizden 10'u reddedildi." diye konuştu.

İsrail-ABD güdümündeki Gazze İnsanı Yardım Vakfı adlı oluşumun yardım dağıtımı sırasında en son 27 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak da Dujarric, "İnsanları dikenli tellerin arasından geçirip, nereden geldiği bilinmeyen, hesap verilebilirliği olmayan silahlı taşeronlarla yiyecek almak için yürümeye zorlayan bir sistem. Hepsi bir felaket reçetesi ve şu an olan da tam bu." dedi.

Dujarric, bu yüzden İsrailli yetkililerden BM insani yardım dağıtımı sistemine yeniden izin vermelerini istediklerini, BM'nin Gazze'de tarafsız ve insani ilkeler çerçevesinde yardım dağıttığını vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği, bazılarının durumu son derece kritik 161 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Son saldırılarla Gazze'de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan ateş açmalar sonucu ölenlerin sayısı 79'a çıkmış, İsrail ordusu Filistinlilerin üzerine ateş açtığını itiraf etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Gazze'deki Can Kayıplarına Kınama - Son Dakika

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