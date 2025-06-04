BM'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

04.06.2025 19:25
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BM, Gazze'deki insani krizin son bulması için acil yardım ve geçiş kapılarının açılmasını istedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de, hiç kimsenin çocuklarını beslemek için hayatını riske atmak zorunda kalmaması gerektiğini belirtti.

Fletcher yazılı açıklamasında, " Dünya, sadece yemek yemeye çalışırken Gazze'de vurulan, yaralanan veya öldürülen Filistinlilerin korkunç sahnelerini her gün izliyor." ifadesine yer verdi.

"Hiç kimse çocuklarını beslemek için hayatını riske atmak zorunda kalmamalıdır." diyen Fletcher, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin temel ihtiyaçlarından sistematik olarak mahrum kalmasının sebebinin "bir dizi kasıtlı tercihin sonucu" olduğunu vurguladı.

İsrail güçlerinin açtıkları ateş sonucu sadece dün hastanelerde "onlarca kişinin hayatını kaybettiği" bilgisini paylaşan Fletcher, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, acil bağımsız soruşturmaların başlatılması çağrısını "desteklediğini" belirtti.

Fletcher, Gazze'de acil gıda dağıtımının engellenmesiyle ilgili yaşanan sorunlara değindiği açıklamasında, "Bunlar münferit olaylar değil ve failler sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

"Geçiş kapılarının hepsini açın"

BM'ye bağlı yardım kuruluşlarının, Gazze'de "işini yapmasına izin verilmesi" gerektiğini belirten Tom Fletcher, açıklamasının devamında, "Ekiplerimiz, planımız, malzemelerimiz ve deneyimimiz var." dedi.

"Geçişlerin hepsini açın." ifadesine yer veren Fletcher, İsrail'e büyük ölçekli hayat kurtarma çalışmalarının ve insani yardımların önündeki kısıtlamaların kaldırmasına yönelik çağrıda bulundu.

BM yetkilisi son olarak Gazze'de, karşılıklı tüm esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesin uygulanması gereğini yineledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

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