BM'den Guterres Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Guterres Açıklaması

BM, İsrail'in Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan etmesini siyasi bir karar olarak değerlendirdi.

02.10.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Genel Sekreter Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesinin siyasi bir karar olduğunu ve BM personeline yönelik saldırıların devamı olarak görüldüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlarken, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Guterres'e verdikleri destekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

"Biz bunun siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz" diyen Dujarric, aynı zamanda BM personeline yönelik saldırıların devamı olarak gördüklerini ifade etti.

Dujarric, bu kararın İsrail ile BM arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğine ilişkin ise işbirliğinin operasyonel düzeyde devam ettiğini dile getirdi.

"İstenmeyen kişi" ilan etme kararının başka ülkelerce başka BM personeline yönelik alındığını anımsatan Dujarric, "Daha önce de söylediğimiz gibi, biz bu statünün personelimize uygulanabileceğini düşünmüyoruz." dedi.

Dujarric, İsrail'in açıklamasının "siyasi" nitelikte olduğunu tekrar vurgulayarak, 24 yıllık kariyerinde buna benzer bir açıklamaya rastlamadığını ifade etti.

İsrail'in kararının teknik olarak yasal sonuçları olacağını düşünmediklerini belirten Dujarric, "Şunu unutmayalım ki Genel Sekreter zaten sadece davet edildiği ülkeleri ziyaret ediyor. Temel prensip bu." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri ile başka üye ülkeler arasında ilişkilerin daha önce de gerildiğini hatırlatan BM Sözcüsü, "Ancak hiç bu tarz bir üslupla karşılaştığımızı hatırlamıyorum." diye konuştu.

İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Antonio Guterres, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Guterres Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 23:16:32. #1.11#
SON DAKİKA: BM'den Guterres Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement