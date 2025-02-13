BM'den İsrail'e Ateşkes Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'e, Lübnan ile vardığı ateşkes anlaşmasına saygı gösterme çağrısında bulundu.

BM raportörleri, İsrail'in, Lübnan'da devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"İsrail, Lübnan ile vardığı ateşkes anlaşmasına saygı göstermeli." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail'in konut yıkımlarını derhal sonlandırması gerektiği belirtildi.

İsrail'den evlerine dönen sivillerin güvenliğini sağlaması ve ordusunu Lübnan'ın güneyinden tamamen çekmesi istenen açıklamada, "İsrail, Lübnan'ın güneyinde evlerine dönen sivilleri öldürmeye son vermeli." denildi.

Lübnan'da, sivillerin sürekli öldürülmelerinden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde en az 57 sivilin öldürüldüğü ve 260 mülkün yok edildiği bildirildi.

Açıklamada, "27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki tamamen çekilmesini gerektiriyordu. Ancak İsrail güçleri bölgede kalmaya devam ederek tanklar, buldozerler ve ağır silahlarla sivilleri hedef almaya, konutları yıkmaya ve altyapıyı yok etmeye devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail güçlerine, Lübnan'da işgal ettiği tüm topraklardan acilen çekilmesi ve tüm ateşkes ihlallerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, sivillerin daha fazla zarardan korunması ve yerinden edilen kişilerin evlerine dönmelerine izin verilmesi gerektiği bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

İsrail, ABD'nin de onayıyla Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.