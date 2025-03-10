BM'den İsrail'e Gazze Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in, Gazze'ye yönelik tüm yardımların girişini engelleme kararının kabul edilemeyeceğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "İsrail hükümeti, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engelledi. Gazzeliler, ateşkesin ardından yeniden zorlu bir süreçle karşı karşıya. Sizce İsrail'in bu adımı bir toplu cezalandırma ve uluslararası hukukun ihlali midir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

İsrail'in, işgalci güç olarak elindeki tüm imkanlarla Gazze'deki nüfusa gerekli yiyecek ve tıbbi malzemeleri sağlamasının yanı sıra sağlık sistemini güvence altına alması gerektiğinin altını çizen Al-Kheetan, İsrail'in insani yardım ve diğer yaşamsal ihtiyaçların girişine izin vermesi ve kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Al-Kheetan, "Çatışmanın tüm tarafları, insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermeli ve kolaylaştırmalı. İsrail'in Gazze'ye tüm yardımların girişimi tam anlamıyla durdurma kararı kabul edilemez ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırı." ifadelerini kullandı.

Temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artması ve Gazze'de hayat kurtarıcı temel ihtiyaçlara gelecekte erişim konusunda endişelerin yayılmasının olumsuz etkilerine işaret eden Al-Kheetan, "Silahlı çatışmanın yanı sıra sivil halkın tamamına baskı yapmayı amaçlayan yaşamsal ihtiyaçların girişinin reddedilmesi, toplu cezalandırma konusunda ciddi endişeler doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Al-Kheetan, açlığın Gazze'de yeniden yayılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak insani yardım topluluğunun Gazze'ye ve burada hayati önem taşıyan yardımları engelsiz şekilde ulaştırmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Gazze'ye yardım girişini engelliyor

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, 42 günün ardından 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazanın sonuna kadar uzatılmasını istiyor.