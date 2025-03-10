BM'den İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den İsrail'e Gazze Uyarısı

BM, İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemesini uluslararası hukuka aykırı buldu.

10.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in, Gazze'ye yönelik tüm yardımların girişini engelleme kararının kabul edilemeyeceğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "İsrail hükümeti, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engelledi. Gazzeliler, ateşkesin ardından yeniden zorlu bir süreçle karşı karşıya. Sizce İsrail'in bu adımı bir toplu cezalandırma ve uluslararası hukukun ihlali midir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

İsrail'in, işgalci güç olarak elindeki tüm imkanlarla Gazze'deki nüfusa gerekli yiyecek ve tıbbi malzemeleri sağlamasının yanı sıra sağlık sistemini güvence altına alması gerektiğinin altını çizen Al-Kheetan, İsrail'in insani yardım ve diğer yaşamsal ihtiyaçların girişine izin vermesi ve kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Al-Kheetan, "Çatışmanın tüm tarafları, insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermeli ve kolaylaştırmalı. İsrail'in Gazze'ye tüm yardımların girişimi tam anlamıyla durdurma kararı kabul edilemez ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırı." ifadelerini kullandı.

Temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artması ve Gazze'de hayat kurtarıcı temel ihtiyaçlara gelecekte erişim konusunda endişelerin yayılmasının olumsuz etkilerine işaret eden Al-Kheetan, "Silahlı çatışmanın yanı sıra sivil halkın tamamına baskı yapmayı amaçlayan yaşamsal ihtiyaçların girişinin reddedilmesi, toplu cezalandırma konusunda ciddi endişeler doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Al-Kheetan, açlığın Gazze'de yeniden yayılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak insani yardım topluluğunun Gazze'ye ve burada hayati önem taşıyan yardımları engelsiz şekilde ulaştırmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Gazze'ye yardım girişini engelliyor

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, 42 günün ardından 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazanın sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
X Twitter çöktü mü Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece’ye tuvaletleri temizlettiler Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:10 X Twitter çöktü mü Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
09:49 Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece’ye tuvaletleri temizlettiler Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:47:03. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.