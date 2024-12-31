BM'den İsrail'e Hastane Müdürü İçin Çağrı - Son Dakika
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BM'den İsrail'e Hastane Müdürü İçin Çağrı

BM Sağlık Hakkı Raportörü, İsrail'in gözaltındaki hastane müdürünü serbest bırakmasını istedi.

31.12.2024 19:46
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Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail'e, gözaltında tuttuğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'yi serbest bırakması ve soykırıma son vermesi çağrısında bulundu.

Mofokeng, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Bir doktor ve BM raportörü olduğunu belirten Mofokeng, "Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin İsrail tarafından uygulanan acımasız gözaltı sürecinin son bulmasını talep ediyorum. Soykırıma son verin." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.???????

Kaynak: AA

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