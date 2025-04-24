BM\'den İsrail\'e Hesap Vermesi Çağrısı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir BM çalışanının öldüğü ve daha önce sorumluluğunu reddettiği saldırının askerlerince düzenlendiğini itiraf etmesinin ardından "Sadece bu olayla ilgili değil, diğer BM çalışanlarının öldürüldüğü ve tesislerimizin hedef alındığı tüm olaylara ilişkin şeffaflık sağlanmasına ve hesap verilmesine ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 19 Mart'ta BM çalışanı bir kişinin öldüğü ve daha önce sorumluluğunu reddettiği saldırının askerlerince düzenlendiğini itiraf etmesine ilişkin sorusunu cevaplayan Dujarric, İsrailli yetkililerin soruşturma sonuçlarını kendileriyle de paylaştığını bildirdi.

Dujarric, soruşturma sürecinde diğer olaylara göre daha fazla işbirliği ve şeffaflık sağlandığına işaret ederek, "Ancak bizim ihtiyaç duyduğumuz şey hesap verilebilirlik." vurgusunu yaptı.

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulunan BM Sözcüsü, "Sadece bu olayla ilgili değil, diğer BM çalışanlarının öldürüldüğü ve tesislerimizin hedef alındığı tüm olaylara ilişkin şeffaflık sağlanması ve hesap verilmesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM'nin bu olayla ilgili de en başından çok şeffaf bir tutum takındığını anımsatarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, BM çalışanının öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini dile getirdiğini kaydetti.

İsrail'in vurduğu BM tesisinin koordinatlarının da daha önceden İsrail ordusuna iletildiğini hatırlatan Dujarric, "Bizim durduğumuz nokta çok açık. Hesap verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gazze'ye yönelik kısıtlamaların derhal kaldırılması lazım

Gazze'ye yönelik yardımların girişinin tamamen engellenmesi üzerinden neredeyse 2 ay geçtiğine dikkati çeken Dujarric, temel malzemelerin tükenmek zorunda olduğunu belirtti.

Dujarric, çocukların aç olduğunu, hastaların ise tedavi edilemediğini belirterek "İnsanlar ölüyor. Gazze'ye yönelik kısıtlamaların derhal kaldırılması lazım." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar nedeniyle ürün fiyatlarının da arttığını kaydeden Dujarric, süt ürünleri, yumurta, meyve ve et gibi ürünlere ise hiç ulaşım olmadığının altını çizdi.

Dujarric, fiyat artışıyla beraber nakit eksikliğinin de sorun olduğunu vurgulayarak "İnsanlar derin açlığa itilmiş durumda." uyarısında bulundu.

BM Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) Deyr el-Belah'ta iki BM misafirhanesi 19 Mart'ta İsrail ordusunca hedef alınmıştı.

Saldırıda BM çalışanı Bulgaristanlı 51 yaşındaki Marin Valev Marinov hayatını kaybetmiş, BM operasyon görevlisi 5 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının arkasında İsrail askerlerinin olduğu yönündeki açıklamaları reddetmişti.