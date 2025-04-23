BM'den İsrail'e Yardım Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den İsrail'e Yardım Uyarısı

BM, Gazze'de insani yardımın sadece tarafsızlık ilkeleriyle dağıtılabileceğini belirtti.

23.04.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de yardımların ordu ya da ABD'li şirketlerce dağıtılacağına işaret eden açıklamalarına ilişkin, Gazze ya da dünyanın herhangi başka bir yerinde BM'nin insani yardım operasyonlarının sadece insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri uyarınca gerçekleşebileceğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "İsrail Savunma Bakanı (Yisrael) Katz'ın güvenlik kabine toplantısında Gazze'de yardımların İsrail ordusu ya da ABD'li şirketler tarafından dağıtılacağını söylediğine ilişkin haberler bulunuyor. Bu, BM yardım operasyonlarını nasıl etkiler? İsrail ordusu ve ABD'nin Gazze'deki yıkımdaki rolü göz önünde bulundurulursa, genel olarak yardım dağıtımı nasıl etkilenir?" sorularını yanıtladı.

Kendisinin de kabine toplantısıyla ilgili çok sayıda "sızan bilgi" gördüğünü ancak bunları teyit etme imkanı olmadığını dile getiren Dujarric, "Ancak şunu söyleyebilirim ki Gazze ya da dünyanın herhangi başka bir yerinde, BM'nin insani yardım operasyonları sadece insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri uyarınca gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

Yetersiz beslenme vakaları hızla artıyor

Gazze genelinde gıda malzemelerinin "tehlikeli şekilde azaldığını" belirten Dujarric, yetersiz beslenme vakalarının hızla arttığını söyledi.

Dujarric, geçen hafta BM ortaklarından birinin Gazze'nin kuzeyinde 1300 çocuğa sağlık taraması yaptığını, 80 çocukta akut düzeyde yetersiz beslenme tespit edildiğini belirtti.

Bu sayının çocuklarda akut düzeyde yetersiz beslenmede önceki haftalara göre 2 kat artış olduğunu gösterdiğini dile getiren Dujarric, BM'nin depolarına ulaşımda da ciddi engellerle karşılaştığını ifade etti.

Gazze genelinde yaşam koşullarının "korkunç" olduğunu vurgulayan Dujarric, toplumun yüzde 75'nin lağım ve açık atığa maruz kaldığını, bunun çok ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu söyledi.

Dujarric, "İnsani yardımların yeniden bölgeye ulaşmasını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını teminen nüfuzu bulunan üye devletlerin harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Yardım Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü
Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
23 Nisan’ı coşkuyla kutlanıyor Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti 23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Şampiyon PSG’nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti
Abdülkerim’e Konya’da büyük şok Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı Abdülkerim'e Konya'da büyük şok! Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı

21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:20 Marmara Denizi’nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem Marmara Denizi'nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem
20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
19:19 İstanbul’da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
10:40 II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
10:14 ABD Başkan Yardımcısı’nın ziyareti sırasında Hindistan’da terör saldırısı: 26 ölü ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Hindistan'da terör saldırısı: 26 ölü
09:56 Ali Koç’a soğuk duş Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
09:33 Survivor’da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız
09:30 Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:23 Tartıştığı babasını silahla vurdu Tartıştığı babasını silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 22:28:07. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den İsrail'e Yardım Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.