BM'den İsrail ve İran'a Acil Diplomasi Çağrısı - Son Dakika
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BM'den İsrail ve İran'a Acil Diplomasi Çağrısı

16.06.2025 11:54
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar için müzakere istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasında devam eden saldırıları sonlandırma ve çözüme giden bir yol bulunması için acil diplomatik müzakere çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Türk, İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber başkanlığında başlayan toplantının açılışında konuşma yaptı.

İsrail ile İran arasında devam eden çatışmaların tırmanışının "derin endişe verici" olduğunu belirten Türk, "Bu saldırıları sonlandırmak ve çözüme giden bir yol bulmak için gerginliğin azaltılması ve acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum." dedi.

Türk, her iki tarafın da uluslararası hukuka, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerdeki sivillerin korunmasına tam saygı göstermesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den İsrail ve İran'a Acil Diplomasi Çağrısı - Son Dakika

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