BM'den Lübnan'da Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Lübnan'da Ateşkes Çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı ateşkes istedi.

26.11.2024 17:19
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in son dönemde Lübnan'da düzenlediği; onlarca sivilin öldüğü saldırılara tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Türk'ün, Lübnan'da yaşananlara ilişkin açıklamasını aktardı.

Türk, İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da son günlerde artan şiddetin endişe verici olduğunu belirterek yaşanan can kaybına ve yıkıma son vermek için acil ateşkes çağrısını yineledi.

"22-24 Kasım tarihlerinde İsrail hava saldırılarında 8 çocuk ve 19 kadın olmak üzere, onlarca kişinin öldürüldüğü bildirildi." ifadelerini kullanan Türk, Lübnan Sağlık Bakanlığının, 23 Kasım'da Beyrut'ta 8 katlı bir binayı yerle bir eden hava saldırısında en az 29 kişinin öldüğünü, 67 kişinin yaralandığını duyurduğunu hatırlattı.

Türk, İsrail'in, 22 Kasım'da Baalbek bölgesindeki bir hastanenin müdürünün evine düzenlediği saldırıda da 6 kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

Lübnan'ın güneyinde 22 ve 23 Kasım'daki üç ayrı İsrail saldırısında en az 7 sağlık görevlisinin öldürüldüğünü anımsatan Volker Türk, "Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre bu rakam, 7 Ekim 2023 ila 18 Kasım 2024'te Lübnan'daki saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 226 sağlık çalışanına eklendi. Lübnan'daki sağlık ekiplerine ve tesislerine yönelik saldırıların neredeyse yarısında en az 1 kişi öldü. Bu, dünyadaki diğer aktif çatışmalarla karşılaştırıldığında en yüksek oran." dedi.

Türk, İsrail'in, tıbbi personel için tam koruma sağlamak, aralarındaki can kayıplarını ve sağlık altyapısına gelebilecek zararları en aza indirmek için elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının, sivillerin öldürülmesi, yerinden edilme ve sivil altyapının tahrip edilmesi dahil geniş çaplı can kayıplarına neden olduğunu vurgulayan Türk, "Bu, orantılılık, ayrımcılık ve önlem ilkelerine saygı konusunda ciddi endişeler oluşturdu. Savaşan tarafların bu acıya son vermesi için daha kaç can kaybı yaşanması gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Türk, Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyine roket atmaya devam ettiğini, bunun da sivil kayıplara yol açtığını bildirdi.

Kaynak: AA

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