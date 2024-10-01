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BM'den Lübnan Uyarısı

İsrail tahliye emirleri sonrası Lübnan'da yerinden edilme artmakta, 200 bin kişi etkileniyor.

01.10.2024 20:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 30 köye yönelik İsrail'in "tahliye emirlerinin" ardından yerinden edilmede hızlı artış olduğu konusunda uyarıda bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin tüm tehlikeli gelişmelere rağmen görevlerine devam ettiğini aktardı.

Gerekli kaynakların sağlanmaması halinde tüm ülkenin risk altına gireceğine dikkati çeken Dujarric, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 30 köye yönelik "tahliye emirlerinin" ardından yerinden edilmede hızlı artış olduğu konusunda uyardı.

Dujarric, halihazırda 100 bin kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini, Lübnan'ın güneyinde ise 200 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlal edilip edilmediğine ilişkin ise Dujarric, "İsrail'in Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları 1701 sayılı kararın ihlalidir. Aynı zamanda Hizbullah ve diğer devlet dışı aktörlerin saldırıları da söz konusu kararı ihlal etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, "Sizce İsrail meşru müdafaa hakkını mı kullanıyor?" sorusuna ise "Bölgede her ülke bir şekilde kendini savunuyor. Biz gerginliğin azaltılması ve çatışmaların sonlanmasını istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Halihazırda BM personelinin Lübnan'dan ayrılmasına ilişkin bir çağrı yapılmadığını aktaran Dujarric, UNIFIL ve diğer personelin görevlerine devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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