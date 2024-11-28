BM'den Netanyahu'nun Dokunulmazlığına Red

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Fransa'nın "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası hukuktaki dokunulmazlıktan faydalanabilmesi" iddialarını reddederek böyle bir dokunulmazlığın yasal dayanağının olmadığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Albanese, Fransa'nın, Netanyahu'nun dokunulmazlık elde etmesi iddiasının "yasal dayanağının bulunmadığını" ve böyle bir durumun mümkün olmadığını belirtti.

Albanese, "Bu durum daha önce zaten ( Sudan'ın eski lideri) Ömer el-Beşir'in davasında çözüme ulaştı." dedi.

Devlet dokunulmazlığı argümanının öne sürülemeyeceğini belirten Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama emrinin uygulanmasının engellenmesinin, Roma Statüsü 70. maddesinin ihlali olacağının altını çizdi.

Albanese ayrıca, Fransa'nın Netanyahu'nun ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklama emirlerine karşı gösterdiği "çelişkili yaklaşıma" dikkati çekerek bu durumu "çifte standart" olarak tanımladı.

Fransa UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili çelişkili açıklamalar yapmıştı

Fransa Başbakanı Michel Barnier, Meclis Genel Kurulunda, Netanyahu'nun tutuklama emri hakkında "Fransa, her zamanki gibi bu alanda da diğer alanlarda yaptığı gibi uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacak." demişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ise ülkesinin UCM'nin bağımsız şekilde çalışmasına son derece bağlı olduğunu belirterek "Fransa, her zaman olduğu gibi uluslararası hukuku uygulayacak. Bu, Roma Statüsü'ne katılımından doğan Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmak gibi yükümlülüklere dayanıyor. Bu statü, bazı liderlerin dokunulmazlığıyla ilgili meseleleri de öngörüyor ve düzenliyor. Her ne olursa olsun, son kararı verme yetkisi yargı makamına ait olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceği yinelense de Fransa'nın UCM'nin tutuklama emriyle ilgili hangi adımı atacağı konusunda net bilgi verilmemişti.

Açıklamada ayrıca, Roma Statüsü'nün Uluslararası Ceza Mahkemesiyle tam bir işbirliği gerektirdiği ve aynı zamanda UCM'ye taraf olmayan devletlerin dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerle uyumsuz hareket edilemeyeceğini öngördüğü belirtilerek "Bu tarz dokunulmazlıklar, Başbakan Netanyahu ve ilgili başka bakanlar için geçerli ve UCM (bu kişilerin) tutuklanmalarını ve teslim edilmelerini talep ederse dikkate alınmalı." ifadeleri yer almıştı.