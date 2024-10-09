BM'den Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
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BM'den Netanyahu'ya Tepki

BM, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik videosunun tehdit olarak algılandığını ve endişe yarattığını açıkladı.

09.10.2024 23:17
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan halkına çektiği videonun" ülkede tehdit olarak algılandığını, endişe ve korkuya neden olduğunu bildirdi.

BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ve BM'nin Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Beyrut'tan video konferans yöntemiyle gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hennis-Plasschaert, Lübnan'ın korkunç boyutlarda bir ihtilaf ve insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Acımasız bombardımanın Lübnan'da günlük hayatın parçası haline geldiğine işaret eden Hennis-Plasschaert, 2 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve binlerce kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Hennis-Plasschaert, 7 Ekim'in İsrail'in "tehdit algısını tamamen değiştirdiğini" açıkça gösterdiğini belirterek, "Ancak şu da açık ki ölüm ve yıkımın sürmesi güvenliği beraberinde getirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yolla kısa vadeli taktiksel kazanımlar ele etmenin mümkün olabileceğini söyleyen Hennis-Plasschaert, uzun vadeli stratejik hedeflerin ise zarar göreceğine işaret etti.

Netanyahu'nun Lübnan videosu

Netanyahu'nun "Lübnan halkına çektiği videodaki" ifadelerinin nasıl karşılandığına ilişkin ise Hennis-Plasschaert, "Tahmin edersiniz ki memnuniyetle karşılanmadı. Birçok insan tehdit olarak algıdı, endişe ve kaygıya neden oldu." dedi.

Hennis-Plasschaert, İsrail'in BM'nin ateşkes çağrısına uyup uymayacağına ilişkin ise bunun gerekli ancak kolay olmadığını dile getirdi.

Gazze'den edinilen dersler konusunda bir soruya Hennis-Plasschaert, "BM Sekretaryasının günün sonunda yapabilecekleri kısıtlı. Tüm sistemin çalışır olması gerekiyor. Gazze'de çok fazla fırsat kaçırıldığını görmek zor değil." yanıtını verdi.

"Savaşların bile kuralları vardır"

BM'nin Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Rıza da Lübnan'ın tarihindeki en ölümcül dönemlerin birinden geçtiğinin altını çizdi.

Rıza, ihtilafın çok acı hatıraları da geri getirdiğini belirterek, yarısı çocuk ve kadın olmak üzere 600 binden fazla insanın ülke içinde yerinden edildiğini söyledi.

Okulların 4 Kasım'da açılmasının planlandığını dile getiren Rıza, halihazırda okulların yüzde 75'inin sığınaklara dönüştürüldüğünü ifade etti.

Rıza, son anda gece yarısında İsrail ordusunun "boşalt emri"ni alan kişilerin ise sokaklarda kaldığını, yaklaşık 300 bin kişinin komşu ülkelere kaçtığını belirtti.

Sağlık çalışanları, su sistemleri gibi temel hizmetlerin de saldırıya uğradığını kaydeden Rıza, "Bu acilen durdurulmalı. Savaşların bile kuralları vardır." dedi.

Rıza, daha fazla insani yardımla durumun düzelmeyeceğine, temelde uluslararası insancıl hukuka uyulmasının kilit öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Diplomatik bir sürecin ateşkese gitmesi gerektiğini belirten Rıza, "Aksi halde, acı sadece derinleşir ve yayılır. Uluslararası toplum daha fazla acıyı engellemek için acilen harekete geçmeli." uyarısında bulundu.

Rıza, Lübnan halkının Gazze'deki duruma bakarak korku ve travma yaşadığını dile getirerek, bunun engellenmesi için ülkelerin tüm gücüyle mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

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