BM'den Rusya'ya Acil Çağrı

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, nükleer felaket riskini önlemek için Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik sistemine yönelik saldırılarının acilen son bulması çağrısında bulundu.

BM raportörlerinin yazılı açıklamasında, Rus ordusunun 17 Kasım 2024'te Ukrayna'nın elektrik sistemine yönelik başlattığı saldırının, mutlaka önlenmesi gereken bir nükleer felaket riski taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus hükümetine Ukrayna'nın elektrik sistemine yönelik saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunuldu.

13 BM özel raportörü ve çalışma grubunun, 22 Ekim'de Rus hükümeti ile iletişim kurduğu hatırlatılan açıklamada, söz konusu görüşmede sivillerin hayatta kalması için vazgeçilmez olan enerji altyapısına yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasak olduğunun vurgulandığı bildirildi.

Açıklamada, "17 Kasım'da Ukrayna'nın elektrik sistemine yönelik son büyük ölçekli Rus saldırısı, Ukrayna'nın nükleer santrallerinin işletimi için hayati önem taşıyan elektrik trafo merkezlerine daha fazla zarar verdi." ifadesi yer aldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.