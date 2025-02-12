BM\'den Trump\'a Gazze Uyarısı

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni "devralma" planını kınayarak, bu önerinin uluslararası düzenin temel kurallarını yıkacağı konusunda uyarıda bulundu.

BM raportörleri, Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralma planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın, Gazze'yi ele geçirme ve gerekirse askeri güç kullanarak Filistin halkını başka yere taşıma yönündeki tehditlerinin şok edici olduğu ifade edilen açıklamada, Trump'ın bu önerisi kınandı ve bunun, uluslararası düzenin temel kurallarını yıkacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, büyük bir güç olan ABD tarafından bu tür açık ihlallerin, saldırganlık konusundaki tabuyu yıkacağı kaydedilerek, "Bu, diğer bencil ülkeleri yabancı toprakları ele geçirmeye cesaretlendirecek. Bu durum, küresel çapta barış ve insan hakları için yıkıcı sonuçlar doğuracak." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin önerisinin uygulanmasının, BM Sözleşmesi'nin en temel kurallarını paramparça edeceği kaydedilen açıklamada, "Bu tür ihlaller ile uluslararası hukukun üstünlüğünün ve getirdiği istikrarın yerini, kanunsuz 'en güçlünün üstünlüğü' alacaktır. İsrail'in, Filistin'i 50 yıldan fazla bir süredir işgal etmesi, İsrail'e veya Filistin'e barış veya güvenlik getirmediği gibi, ABD'nin işgali de benzer şekilde yıkıcı olacak ve sürekli savaş, ölüm ve yıkıma yol açacak." denildi.

Açıklamada, ABD'nin teklifinin, Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesini hızlandıracağı vurgulanarak, Trump'ın, Filistinlilerin refahı konusunda gerçekten endişe duyması halinde, kalıcı bir ateşkesi sağlaması, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamayı sürdürmesi ve İsrail'e silah temin etmeyi sonlandırması gerektiğine vurgu yapıldı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.