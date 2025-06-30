BM: Gazze'de 580 Filistinli Öldü - Son Dakika
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BM: Gazze'de 580 Filistinli Öldü

30.06.2025 18:40
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BM, 17 Haziran'dan bu yana Gazze'de insani yardım talepleri sırasında 580 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), 17 Haziran'dan bu yana İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ya da yardım konvoylarına ulaşmaya çalışan en az 580 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, BM üye ülkelerini bilgilendirdiği toplantıda, İsrail'in yaklaşık 80 gündür Gazze'ye hiçbir insani ve ticari yardımın girişine izin vermediğini söyledi. Khiari, son günlerde bölgeye sınırlı düzeyde yardım ulaşmaya başladığını, ancak bu yardımların Gazze halkının ciddi insani ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu vurguladı.

Khiari, İsrail'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve yardıma muhtaç siviller için insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin verme çağrısında bulundu.

17 Haziran'dan bu yana İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfına ya da yardım konvoylarına ulaşmaya çalışan en az 580 Filistinlinin öldürüldüğünü duyuran Khiari, "Gazze'de yardım almaya çalışan Filistinlilerin hayatını kaybetmesini ve yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu olaylara ilişkin derhal ve bağımsız bir soruşturma başlatılmalı ve sorumlular hesap vermelidir." dedi.

Khiari, BM'nin "insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme gibi temel insani ilkelerle örtüşmeyen hiçbir yardım dağıtım yöntemine" katılmayacağını yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Gazze'de 580 Filistinli Öldü - Son Dakika

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