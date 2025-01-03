BM: Gazze'de Güvenli Bölge Yok - Son Dakika
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BM: Gazze'de Güvenli Bölge Yok

BM: Gazze\'de Güvenli Bölge Yok

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin sivil güvenliği için hiçbir bölgenin güvenli olmadığını açıkladı.

03.01.2025 15:54
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Genel olarak Birleşmiş Milletler'in, yardım çalışanlarının Gazze'nin herhangi bir yerine götürme girişimlerinin yüzde 39'u İsrail makamları tarafından reddedilirken, yüzde 18'i de kesintiye uğradı ya da engellendi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşları, Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlasının İsrail'in tahliye emri altında olduğunu belirterek Gazze'nin hiçbir yerinin siviller için güvenli olmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bırakın 'güvenli bölgeyi', insani bir bölge bile yok" dedi.

Yanıltıcı tahliye emirlerine ve sivillerin öldürülmesine son verilmesi çağrısında bulunan Lazzarini, ateşkesin olmadığı her günün daha fazla trajedi getireceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail ordusunun İsrail'e roket atıldığını gerekçesiyle Gazze'deki geniş alanların boşaltılması emrini verdiğini belirtti. Ofis, ilk analizlere göre yeni emirlerin Kuzey Gazze ve Deyr el-Belah vilayetlerindeki yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını belirtirken, insanlara taşınma ve sığınma emri verilen Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

OCHA, "İsrail'in tahliye emirleri, Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlasını kapsıyor. OCHA, bu ortamda insani yardım kuruluşlarının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerini destekleme kabiliyetinin daha da azaldığı uyarısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay insani yardım hareketine yönelik en ağır kısıtlamaların kaydedildiği belirtilirken, tüm Gazze'de sınır bölgelerine erişimin engellenmesi, mal ve hizmet teslimatlarının reddedilmesi ve ihtiyaç değerlendirmelerinin aksatılması gibi ihlaller yaşandığı ifade edildi. Genel olarak Birleşmiş Milletler'in, yardım çalışanlarının Gazze'nin herhangi bir yerine götürme girişimlerinin yüzde 39'u İsrail makamları tarafından reddedilirken, yüzde 18'i de kesintiye uğradı ya da engellendi.

Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altındaki bölgelere 6 Ekim'den bu yana erişim sağlanamıyor. OCHA'nın verdiği bilgilere göre 166 girişimden 150'si direkt reddedilirken, 16'sı başlangıçta kabul edildi ancak sonradan müdahaleye uğradı veya engellerle karşılaştı. Ofis, kuzeydeki hastanelerden geriye kalanlara erişimin en önemli öncelikler arasında olduğunu kaydetti.

OCHA, Batı Şeria'da UNRWA ve diğer insani yardım ortaklarıyla birlikte Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına geçen hafta düzenlenen İsrail operasyonu sonrasında yaşananları değerlendirdiklerini de açıkladı. Salı günü bölgeyi ziyaret eden ekiplerin tahminlerine göre, 1.000'den fazla konut ve yaklaşık 100 dükkan patlamalar yüzünden ya da buldozerler tarafından yıkıldı ve 90'dan fazla kişiden oluşan 20'den fazla aile yerinden edildi.

Altyapıya verilen zararın elektrik, su ve kanalizasyon şebekelerinde kesintiye yol açtığını kaydeden OCHA, ortaklarca harekete geçirilen insani yardım müdahalesiyle insanlara kamyonlarla su taşındığını ifade etti.

Ofis, Batı Şeria'da yapılan değerlendirme sonucunda yeni su depolarının kurulması, kanalizasyonun vakumlanması ve hijyen kitleri ve acil nakit para dağıtılması gibi gelecekte yapılacak müdahalelerin belirleneceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

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